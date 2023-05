(Di sabato 20 maggio 2023) commenta Si era difesa da un'aggressione ed era riuscita a sfuggire a un. Oggi per quell'episodio, che risale a circa tre mesi fa, unè statocon l'accusa di violenza ...

Un 23enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale per aver aggredito una donna che stava camminando lungo l'argine del Po, a Casalmaggiore (Cremona) e che si era difesa con una pietra e una bottiglia riuscendo a fuggire. Il tentato stupro risale a circa tre mesi fa e la donna, un'attrice di passaggio nella zona, era arrivata ancora ...

Cremona, si difende e sfugge a un tentato stupro: arrestato un 23enne TGCOM

