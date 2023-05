Cremona | donna si difende e sfugge allo stupro | arrestato 23enne

Un 23enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale per aver aggredito unache stava camminando lungo l'argine del Po, a Casalmaggiore () e che si era difesa con una pietra e una bottiglia riuscendo a fuggire. Il tentato stupro risale a circa tre mesi fa e la ...Un 23enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale per aver aggredito unache stava camminando lungo l'argine del Po, a Casalmaggiore,, e che si era difesa con una pietra e una bottiglia riuscendo a fuggire. Il tentato stupro risale a circa tre mesi fa e la ...... nella zona del parco golena del Po, aveva tentato di violentare una, attrice teatrale appena ... arrestandolo in esecuzione di un provvedimento chiesto ed ottenuto dal GIP diche ha ...

La donna è stata aggredita mentre camminava lungo l'argine del Po, a Casalmaggiore, e dopo essere riuscita a fuggire, difendendosi con una pietra e una bottiglia, ha descritto il giovane che è stato ...Un 23enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale per aver aggredito una donna che stava camminando lungo l'argine del Po, a Casalmaggiore (Cremona) e che si era difesa con una pietra e un ...