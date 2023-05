Così porterà il Pd al 25% Terraverso | Tommaso Cerno svela il piano della Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Elly? "E' vestita bene... Il problema è che lei non è la segretaria del Pd maCgil. Quello che sta facendo, passare metà del tempo con Landini, è portare il gruppo degli ex Ds a trovare una intesa alle Europee per portare il Pd intorno al 24 o 25%. Questo è il suo mandato, per poi ripartire per un altro appuntamento elettorale molto più lontano. Non si rende conto che lei non ha bisogno di parlare di sinistra radicale, pianeta inquinato o diritti civili, perché già li rappresenta. Dovrebbe parlare d'altro, ma parla solo di quello per radicalizzare. Lo stanno facendo apposta per prendere il 25% alle Europee e poter dire: il Partito democratico è tornato, forse, il primo partito d'Italia". Le riflessioni di, intervistato da Emanuele Ranucci e Pietro Senaldi.