Cosa succede tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis dopo lo scudetto del Napoli

(Di sabato 20 maggio 2023)vuole lasciare illa vittoria dello. O almeno di questo si racconta da giorni sui quotidiani, sportivi e non. L’allenatore degli Azzurri secondo gli addetti ai lavori è in lite con il presidenteDe. A causa di una Pec. Ovvero della mail con cui la società gli ha comunicato il rinnovo unilaterale del contratto, come da clausola presente nell’accordo che ha legato l’allenatore agli azzurri. Il tutto è cominciato il 19 aprile all’alba. Ovvero nel giorno in cuisi è trovato la comunicazione. Ed è proseguito la sera del 4 maggio, quando l’allenatore ha atteso invano una telefonata di complimenti di De. Il quale adesso sembra volersi guardare attorno. E nella sua ...

Beautiful: Ecco chenella puntata di oggi 20 maggio 2023 Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 maggio 2023 - Taylor non cederà al fascino di Ridge . Il Forrester, dopo il colloquio con ...Poi"Le carte passeranno al vaglio di una nuova Conferenza dei servizi, che può dire no, ma solo se ci sono aspetti tecnici irrisolti. Poi toccherà al ministero, che sottoporrà l'opera ...E sulle discussioni con De Laurentiis è stato chiarissimo: "È il club che deve dirvici siamo detti". Nei giorni scorsi si era parlato per lui di un interessamento del Tottenham. De Laurentiis ...

Altra stangata per la Juventus, penalizzazione il prossimo anno: cosa succede CalcioMercato.it

Caso Juve, in arrivo la doppia stangata. Una per 2023/24 Penalizzazioni collegate: intreccio tra il filone plusvalenze e quello stipendi Come noto nella giornata di ieri il procuratore Figc Giuseppe ...L’istituto pensionistico ha ribadito il divieto di cumulo tra lavoro e pensione con Quota 103 No alla possibilità di “arrotondare” se si va i pensione con Quota 103. L’ Inps, con il messaggio 1681, ha ...