Cosa fanno oggi i Los Locos | “Il successo è stato tanto | Macarena ci ha reso ricchi”

(Di sabato 20 maggio 2023) I Loshanno dominato il mercato dei balli latinoamericani con interpretazioni di pezzi famosi e con produzioni originali. In Italia, divennero in pochi anni dei veri e propri dominatori della scena. E andarono forte anche in Sud America, ossia in quei Paesi dove certe musicheparte del patrimonio culturale. Roberto Boribello e Paolo Franchetto hanno messo in fila negli anni una serie impressionante di hit e di successi ballabili. Dal loro primo album Mambo Mix del 1992 non si sono più fermati… Almeno fino a metà degli anni ’00, quando sono un po’ scomparsi. Fra i loro successi più conosciuti ci sono “El Meneaito“, ““, “Mueve la colita”, “EL tic tic tac” e “La vuelta”. Abbastanza nota è anche la canzone in lingua italiana “Ai Ai Ai”, che divenne nel 1998 la sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1 Un ...