Corriere dello Sport – da Rabiot a Osimhen | tutti i nomi”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 20 maggio 2023) 2023-05-20 12:53:56 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Kim,, Kane, Vlahovic,, Kvaratskhelia, Coman. Sono solo alcuni degli obiettivi di mercato del Manchester United per la prossima stagione. Sarà un’estate bollente per il club inglese, alle prese con la cessione societaria ma, nel frattempo, costretta a rinforzare l’organico per evitare di ripetere l’ultima stagione con la vetta distante e la zona Champions incerta fino all’ultima partita. Il quotidiano El Pais fa sapere che lo United ha previsto un budget da circa 500 milioni per migliorarei reparti. Quali sono i giocatori che segue il Manchester United? Sono tanti i giocatori nel mirino. In Italia molti dei desideri. Alla Juve e al Napoli in modo particolare. In casa bianconera, ad esempio, piacciono ...