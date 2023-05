Coppe europee resuscitano calcio italiano | ma è gloria a breve scadenza?

Invece nella season 1993/1994 a giungere alle finali dellesono stati il Milan giocando contro il Barcellona, l'Inter contro il Salisburgo e il Parma contro l'Arsenal. In quell'...... la penalizzazione afflittiva con la stagione in corso è, invece, una bestemmia giuridica per la quale la pena è relativa alla partecipazione alle prossime. Meglio sarebbe una ...L'Inter ha tanti pensieri per la testa in questo folle fine maggio:varie, finali da giocare, montagne da scalare e Champions da blindare sul campo, anche ...conoscere l'esito delle sfide...

Qualificazione alle prossime coppe europee: le combinazioni possibili Corriere della Sera

PATTEGGIAMENTO – La Juve ha pensato all'ipotesi patteggiamento in questa seconda indagine per evitare l’esclusione dalle coppe europee anche prima di un'eventuale decisione della Uefa, così da dover ...Tanti i giocatori in bilico in caso di squalifica dalle coppe europee o di mancata qualificazione Champions. Una Champions League sempre più a rischio con la probabile nuova sanzione che arriverà in c ...