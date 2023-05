Controlli antidroga dei carabinieri all’istituto scolastico ‘Ancel Keys’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata del 19 maggio, idella Compagnia di Vallo della Lucania, con l’ausilio del Nucleo Cinofilidi Sarno, hanno svolto, d’intesa con la dirigente scolastica, specificipresso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento (SA), finalizzati alla prevenzione dell’attività di spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani. Le attività, svolte con supporto di unità cinofile specializzate nella ricerca delle sostanze stupefacenti, hanno permesso di rinvenire in un bagno maschile, non utilizzato, dell’istituto di istruzione, piccoli quantitativi di marijuana ed un coltello impiegato per il taglio della sostanza stupefacente, che in esito alle ...