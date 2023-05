Contestata la ministra Roccella | salta la presentazione

(Di sabato 20 maggio 2023) Ladelle Pari opportunità e della Famiglia in mattinata è stataal Salone del libro, da attiviste di Extinction Rebellion. La Digos ne ha identificate 15 e "non una di meno" . "...

Ladelle Pari opportunità e della Famiglia in mattinata è stataal Salone del libro, da attiviste di Extinction Rebellion. La Digos ne ha identificate 15 e "non una di meno" . "...Ma cosa è successo Lo scrittore ha dato la sua versione sui social: 'Davanti allo stand della Regione è allora cominciata una contestazione alla. Sono stato chiamato a intervenire sul palco.... "Il Salone è un luogo democratico e della democrazia fa parte anche la contestazione però secondo me avete l'opportunità di dialogare con ladopo averla, perché qualcuno di voi, ...

Venti attivisti del movimento ambientalista Extiction Rebellion e del collettivo femminista 'Non Una di meno' sono stati riconosciuti e denunciati dalla Digos di Torino per violenza privata per la con ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al ministro Roccella. Le contestazioni che ha ricevuto sono andate oltre ogni limite e hanno segnato un punto davvero basso. Se ...