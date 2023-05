Congedo lavoratori dipendenti dell’80% per un mese | le ultime novità INPS

(Di sabato 20 maggio 2023) Nell’ultima circolaresono state riportate informazioni importanti riguardanti ie l’indennità diparentale. Ecco cosa cambia con la legge di bilancio 2023. La burocrazia italiana è in costante evoluzione e giorno dopo giorno lee variazioni sono molteplici. Quelle che qui andiamo ad affrontare riguardano, nello specifico, l’indennità diparentale relativa aiprivati, in merito alla quale l’ha di recente fornito una serie di preziose informazioni amministrative ed operative. Lo ha fatto nella circolare N.45/2023 specificando che ilè, in seguito alle modifiche introdotte dall’art.1 comma 359 della L 197/2022 racchiuso nella legge di bilancio 2023, pari all’80% ...

La durata complessiva delparentale per iiscritti alla Gestione separata Inps è: entrambi i genitori : 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia del ...Esclusi alcunidalretribuito Se il disabile non è sposato o non vive con il coniuge, anche i fratelli o le sorelle possono godere del. Ma solo se il disabile ha anche i ...... che riguarda un dipendente del settore privato che decide di fruire delparentale. Come spiega l'Inps, questa opportunità spetta soltanto a uno dei due genitori, purchédipendenti ...

Congedo all'80% solo per i lavoratori dipendenti Eutekne.info

L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in maternità/paternità o congedo parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo. Trasformazione del ...Guida aggiornata alla novità del primo mese all'80%. Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta alla madre o al padre lavoratore (dipendente, iscritto ...