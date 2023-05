Concorso “Città di Baronissi” | la quinta edizione

(Di sabato 20 maggio 2023) Parte la VdelInternazionale “di”, la kermesse organizzata dall’Associazione Flautisti Italiani AFI/ Falaut ETS, in collaborazione con il Comune di(SA), guidato dal sindaco Gianfranco Valiante, e con la preziosa attenzione della vicesindaco Anna Petta. L’evento – diventato una tappa attesa da musicisti, amanti e appassionati del settore, finalmente in presenza dopo la pandemia – si terrà dal 22 al 27 maggio nei luoghi più importanti della, con la direzione artistica della professoressa Anna Malesci. Ilè una competizione destinata a giovani musicisti con il preciso intento di valorizzarne e sostenerne il talento. In seno alverrà realizzata anche una competizione riservata agli ...

... che presenta la consueta tipologia della residenza gentilizia die custodisce al suo interno ... Quest'anno torna nuovamente ilfotografico in collaborazione con Photolux e Instagramers ...... il Daniele Manin di Cremona, la suanatale. Come andava la Ferragni a scuola 'Tornare al ... Ho vinto ile potevo non andare o lasciare il posto a qualcuno facendo lo snob. Invece ...Un'importante opportunità per laladdove si prevedono oltre 500.000 passeggeri, nuovi ... considerato il fatto che la Regione Umbria non è stata interessata dall'ultimoper funzionari ...