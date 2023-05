Concorso ASL di Avellino | 10 posti da assistenti

(Di sabato 20 maggio 2023)pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 10di assistente amministrativo Si rende noto che e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 10amministrativi – area degli– CCNL del personale del comparto – triennio 2016/2019, riservato alle categorie appartenentiall’art. 1 della legge n. 68/1999 (disabili), iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 17 aprile 2023 e potra' essere consultato anche sul sito ...

In una nota ricevuta ieri, laUmbria 2 conferma i nuovi orari del presidio narnese, martedì (8 -... in quanto la graduatoria dell'ultimoè stata interamente utilizzata. Si confida nel ...... successivamente) ed il loro successivo utilizzo per fini privati da parte di appartenenti all'...il falso ideologico nell'attestazione del possesso dei requisiti per il superamento del...... successivamente) ed il loro successivo utilizzo per fini privati da parte di appartenenti all'...il falso ideologico nell'attestazione del possesso dei requisiti per il superamento del...

Impugnò concorso Asl Frosinone, infermiera condannata a pagare ... Nurse24

Due tecnici dell'Asl Cn2 in servizio all'ospedale di Verduno sono stato sospesi dal servizio per falso, truffa e peculato. Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza di Cuneo avrebbero sottr ...Batutta d'arresto per l'applicazione da parte della pubblica amministrazione dei criteri ambientali minimi per gli acquisti green. È quanto ...