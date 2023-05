Con Lula l’ambiente torna a essere una priorità per il Brasile

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 maggio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 56 di We – World Energy, il magazine di Eni Sotto la guida del presidenteInácio da Silva, ilto aun attore di primo piano nel dibattito sul cambiamento climatico e sulla protezione del, come già durante i suoi primi due mandati (2003-2010). Il paese è tuttavia molto più polarizzato rispetto al passato, affronta maggiori difficoltà economiche e deve fare i conti con i danni ambientali causati dalle politiche dell’ex presidente Jair Bolsonaro; al contempo, a livello mondiale si registrano gravi sconvolgimenti in seno ai sistemi politici e commerciali (soprattutto a causa della pandemia di Covid-19 e alla guerra in Ucraina). Nella recente campagna elettorale si sono affrontate due visioni opposte del mondo ...