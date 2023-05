(Di sabato 20 maggio 2023) L'Associazione punta il dito contro Anci e Anac Ilanciano l’allarme. Secondo?, la seconda Associazione dicon oltre 4100 aderenti, “se il Governo non interviene per superare l’inerzia di Anac e le resistenze di Anci, si corre ildi undegli appalti e in particolare quelli del, quasi tutti di valore superiore alle soglie, al di sotto le quali le norme sulla semplificazione consentono gli affidamenti diretti, senza”. Queste ultime, a partire dal prossimo primo luglio, si legge in una nota, possono essere bandite solo da Stazioni appaltanti qualificate. Quelle cui mancano i requisiti, devono rivolgersi a Stazioni appaltanti o Centrali di committenza qualificate. È prevista una fase transitoria, nel corso della quale 7843 ...

Comuni, Asmel: "Gare a rischio blocco in pieno Pnrr" Adnkronos

Asmel, la seconda associazione di Comuni con oltre 4100 aderenti, lancia l'allarme, chiede al governo di intervenire "per superare l'inerzia di Anac e le resistenze di Anci, si corre il rischio di un ..."