Come un gatto in tangenziale | Shrek Black butterfly? La tv del 20 maggio

(Di sabato 20 maggio 2023) Per la prima serata in tv, sabato 20su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “I migliori anni”, condotto da Carlo Conti. Il programma, che viene proposto con un progetto rinnovato, è incentrato sulla memoria dei decenni passati. Ospiti e super ospiti, orchestra, balletti, comici per rivivere i nostri migliori anni. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mentore”: un uomo non identificato viene trovato morto in una fabbrica abbandonata. La squadra scopre che l’uomo era un informatore personale di un’agente della Narcotici… RaiTre alle 21.45 proporrà “Callas segreta Speciale Gioia della Musica”. A 100 anni dalla nascita, Raicultura dedica una serata speciale a Maria Callas. Tra testimonianze esclusive, interviste, repertorio, il canto e il racconto diretto della stessa protagonista, Corrado Augias ci conduce ...

Il gatto Smackie J, in piedi con le zampe incrociate come al bar, stupisce e scioglie i cuori La Stampa

