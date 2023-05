Come mantenere i denti sani a 60 anni

... il Parlamento ha saputola propria centralità. Asse portante della responsabilità dei ...vita del Paese sono giunte in porto nel giro di pochi mesi e neppure un evento di immensa portata...... con molte strutture sanitarie pubbliche che faticano ad attrarre epersonale sanitario ... i tempi di attesa sono emersiil fattore principale. Un allarmante 78% ha dichiarato che i ...... tecnici e scienziati, convergono tutti su un punto che potremmo sintetizzareil pianeta ... Una strategia globale che coinvolga anche India e Cina, le quali, aggiungiamo, peri rispettivi ...

Animali domestici in casa, come mantenere l'ambiente pulito e profumato PisaToday

Come avere denti sani e forti anche quando l’età avanza Ecco alcuni consigli per tutelare la salute orale e prevenire alcune delle problematiche più frequenti ...Cavalli: deve mantenere la sua identità, è un gran bene per la città e faremo solo piccole modifiche in meglio ...