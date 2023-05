...ferma Arnautivic per crampi 29' sulla punizione di Quagliata in area Lochshvili disturbato... tiro cross verso il secondo palo dove ilimpatta bene di testa a incrociare sul palo ...L'episodio è accaduto nell'ora di educazione fisica in una scuola di Copertino. Lo studente è ricoverato in Neurochirurgia al Fazzi di ...... la tecnologia mostra che effettivamente il pallone sbuca all'ultimo ela mano del ... Pessina scarica per Samuel Vignato e va nello spazio dove illo mette in ottima posizione. ...

Colpisce il compagno di scuola con la sfera durante il lancio del peso: studente verrà operato per una frattura al cranio Orizzonte Scuola

L'uomo, padre del nascituro, avrebbe colpito con numerosi calci la compagna minorenne in diverse parti del corpo per costringerla a interrompere la gravidanza. (Today.it) CATANZARO – Avrebbe picchiato ...La ragazza, 16enne, è stata portata in ospedale a causa delle lesioni subite. A carico del ragazzo è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ...