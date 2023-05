CM com – Lazio | rinnovo Pedro | un accordo verbale con Lotito già c’è | Mercato

(Di sabato 20 maggio 2023) 2023-05-20 10:04:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com:hanno già unper il. Il presidente e il calciatore dellaavevano trovato un’intesa di massima un paio di mesi fa: altri due anni a due milioni di euro a stagione, per la felicità di Sarri che avrebbe avuto la conferma di uno dei suoi senatori. “L’ho visto piuttosto sicuro e convinto di rimanere”, aveva detto il tecnico toscano prima della trasferta a La Spezia. I dubbi sorti in questi ultimi giorni – da entrambe le parti – hanno però lasciato tutto in stand by. Tenuta fisica del calciatore, costi dell’operazione, tentazioni di tornare a casa in Spagna, sono tutti asptti che andranno chiariti al più presto a Formello per programmare le mosse di ...

Commenta per primo Emergenza totale a centrocampo per Sarri. Larischia di andare a Udine senza neanche un regista disponibile. Cataldi è fuori per il problema al polpaccio rimediato contro l'Inter. Vecino si sta riprendendo, ma non è ancora al 100%. Marcos ...Il mercato dellapotrebbe ruotare attorno a due o tre pedine importante, tra questi c'è da capire il futuro di Luis Alberto Il mercato dellapotrebbe ruotare attorno a due o tre pedine importante, tra questi c'è da capire il futuro di Luis Alberto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul centrocampista biancoceleste ...Domani all'ora di pranzo è il calendario la sfida salvezza Lecce - Spezia (12.30), a seguire Torino - Fiorentina (15), Napoli - Inter (18) e Udinese -(20.45). Lunedì si chiude con i posticipi ...

Lazio, emergenza totale a centrocampo: Sarri ha provato addirittura lui come vertice basso Lazio News 24

Nella prima mattinata di domani, una delegazione dell’Agenzia Regionale della Protezione civile composta da 2 funzionari ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio insegue un posto in Champions League. Bastano pochi punti ai biancocelesti per festeggiare l'accesso alla massima competizione per club. Una ...