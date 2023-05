Classifica Giro d’Italia 2023 | Armirail maglia rosa dopo la fuga bidone | Caruso perde una posizione

Armirail, 15° a 53" da Denz, partiva 23° inda Sierre con 18'37", Thomas e il gruppo principale chiudono a oltre 21 minuti. Armirail, 29 anni, nato a Bagnères - de - Bigorre, sui Pirenei, ......Primo Rogli (Jumbo - Visma) a 1'43' LE MAGLIE UFFICIALI Le Maglie di leader deld'Italia sono disegnate da Castellli con tessuti riciclati prodotti da SITIP. Maglia Rosa, leader della......Primo Rogli (Jumbo - Visma) a 1'43' LE MAGLIE UFFICIALI Le Maglie di leader deld'Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP. Maglia R osa, leader della...

Classifica Giro d'Italia 2023: Caruso attacca, ma resta 5°! Fortunato e Covili guadagnano 4 posizioni OA Sport

Giro d’Italia, il tedesco Nico Denz ha vinto in volata la tappa di Cassano Masnago (Varese). Il francese Bruno Armirail nuova maglia rosa."E' una grossa sorpresa per me, grandissima. Se me l'avessero detto a inizio giornata non ci avrei mai creduto, ero andato in fuga solo per puntare al successo. Prendere la maglia rosa era impensabile ...