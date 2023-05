City campione d'Inghilterra | capolavoro di Guardiola e Haaland | ma due stelle sono al passo d'addio

(Di sabato 20 maggio 2023) La matematica non è un’opinione: 37 partite giocate su 38, 4 punti di distacco dal Manchestercapolista: l’Arsenal non...

Manchester City campione d'Inghilterra: Arsenal sconfitto a Nottingham Tuttosport

La matematica non è un’opinione: 37 partite giocate su 38, 4 punti di distacco dal Manchester City capolista: l’Arsenal non può più raggiungere gli uomini di Guardiola, che si laureano campioni d’Ingh ...I ragazzi di Guardiola conquistano il titolo dopo la rimonta perfetta. Decide la vittoria del Nottingham Forest sui Gunners, all'Etihad Stadium domani contro il Chelsea sarà festa grande ...