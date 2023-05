Ciclone Mocha | sale il bilancio delle vittime

La giunta del governo del Myanmar ieri ha dato un aggiornamento sulla situazione vittime causate dal passaggio del distruttivo. Secondo le stime diramate dalle autorità in un comunicato, il bilancio dei morti è salito a 145. Il numero dei feriti è nell'ordine delle centinaia e 185 mila sono gli edifici ...Sittwe (AsiaNews) - Sono state confermate almeno 200 vittime in Myanmar soprattutto tra gli sfollati del Rakhine dopo il passaggio del, che nell'ultima settimana ha colpito il Paese già devastato da un brutale conflitto civile, e le aree confinanti del Bangladesh che accolgono i rifugiati Rohingya. Nello Stato birmano ...In totale, 145 persone sono rimaste uccise dal, la tempesta pi potente che abbia colpito la Birmania e il Bangladesh in pi di un decennio . Lo si legge in una nota della giunta birmana. Stando all'Onu, almeno 800 mila persone si sono ...

Ciclone Mocha, salgono a 145 i morti in Birmania Giornale di Brescia

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...