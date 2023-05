Chiusa l' inchiesta sul Mottarone | verso processo per 8 persone

(Di sabato 20 maggio 2023) Una catena di omessi controlli, primo fra tutti quello mensile sulla fune. Anomalie e piccoli incidenti spia di qualcosa che non andava, nascosti e mai annotati sui registri dell'impianto. Mancati o ...

... la procura ancora impegnata nell'sulle stragi del 1993 . Un fascicolo che vede indagati ... Come ha raccontato Il Fatto Quotidiano la trasmissione di Giletti è stataproprio quando il ...Una catena di omessi controlli, primo fra tutti quello mensile sulla fune. Anomalie e piccoli incidenti spia di qualcosa che non andava, nascosti e mai annotati sui registri dell'impianto. Mancati o ......club bianconero ha tentato la strada del patteggiamento con ammenda ma ha trovato la porta. ...inizio dalle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Torino relative all'...

Tragedia del Mottarone, chiusa l'inchiesta: otto indagati TGCOM

Una catena di omessi controlli, primo fra tutti quello mensile sulla fune. Anomalie e piccoli incidenti spia di qualcosa che non andava, nascosti e mai annotati sui registri dell'impianto. Mancati o ...La Procura di Verbania ha annunciato la chiusura dell’inchiesta sulla tragedia del Mottarone, avvenuta due anni fa e che ha causato la morte di 14 persone. In seguito a ciò, sono state richieste le ci ...