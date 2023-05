Chi ha vinto davvero | Maria De Filippi | dopo Amici trapela una voce

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) “Ma alla fine la vera vincitrice è lei. Perché sa confezionare ottimamente una trasmissione televisiva per un pubblico molto vario come quello del sabato sera”: solo complimenti perDee il suo talent,, da parte di Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Che nella sua rubrica su Di Più ha spiegato come in realtà siano sembrati evidenti fin dall'inizio del Serale i due elementi più forti. E anche se non fa i nomi precisi, è quasi certo che si riferisca ad Angelina Mango e a Isobel Kinnear. Facendo un'analisi del programma, però, Platinette ha anche fatto qualche critica. In particolare, a suo dire, sarebbero stati messi un po' in ombra gli allievi per diversi motivi: "Ho avuto la sensazione che i veri sacrificati siano stati gli allievi o, almeno, alcuni di loro”. E ancora: "Esibizioni brevi, regia complessa, ...