Chi era Maria Callas | biografia | ex marito e morte

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 20 maggio 2023)è stata un soprano. La leggenda della lirica, era dotata di un timbro dal volume consistente. La sua estensione canora catturò sin da subito l’attenzione nel panorama musicale. Venne a mancare il 16 settembre del 1977 in seguito ad un arresto cardiaco, venne ritrovata priva di vita all’interno del suo appartamento situato a Parigi. Chi era, exe riconoscimenti musicalinacque il 2 dicembre del 1923 a Manhattan, New York, Stati Uniti.si mostro incline alla musica sin dalla tenera età, le sue doti canore non passarono inosservate. Alla soprano statunitense di origini greche, per la sua potenza di voce, gli fu attribuito il nome di “Divinità”. Nel 1951 ...