Chi è il cantante Limahl | che fine ha fatto e cosa fa oggi | “Un successo inaspettato e poi il flop”

(Di sabato 20 maggio 2023)è una vera e propria icona degli anni Ottanta. Famoso inizialmente come frontman dei Kajagoogoo, uno dei tanti gruppi new romantic diventati famosi in quegli anni, deve la sua fortuna soprattutto alda solista, in particolar modo grazie alla hit The NeverEnding Story, brano principale della colonna sonora dell’omonimo cult movie di Wolfgang Petersen Chi èChristopher Hamill, questo il vero nome di, è nato a Wigan il 19 dicembre 1958 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica e teatro fin da ragazzo, inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica in alcuni gruppi locali, non particolarmente fortunati. Dopo aver lanciato quindi un paio di singoli da solista, risponde a un annuncio e si aggiunge a una band chiamata Art Nouveau. Dal suo ingresso il gruppo sceglie di ...