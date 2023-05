Chi è Angelina la cantante di Amici | età | fidanzato | biografia e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 20 maggio 2023), ladi ““, sarà ospite oggi a “Verissimo” con il vincitore Mattia e gli altri finalisti. Vogliamo scoprire qualcosa di lei, prima di rivederla?Mango è nata 22 anni fa a Maratea e, prima di trasferirsi a Milano nel 2016, ha vissuto a Lagonegro, in provincia di Potenza, dov’è nato il padre Pino, che lei ha perso quando aveva 14 anni. C’è stata anche una tragedia nella tragedia, perché in quei giorni è morto anche il fratello maggiore di Mango, Giovanni, a cui è venuto un infarto mentre si svolgeva la veglia funebre deldi “Lei verrà”, “Mediterraneo” e “Oro”. Per altri due fratelli è stato necessario il ricovero in ospedale. Ovviamente è famosa anche la madre di: si tratta di Laura Valente, una delle ex voci dei “Matia Bazar”, la prima ...