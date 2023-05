Cecilia e Ignazio più innamorati che mai | vacanza da sogno per la coppia

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 maggio 2023)Rodriguez eMoser si concedono unaspagnola: i due sempre piùprima delle nozze PerRodriguez eMoser è tempo di vacanze. Lanei giorni scorsi è volata a Minorca, dove si sono concessi qualche giorno di relax. Sempre più affiatati, sempre più, con tutto che sembra scorrere liscio verso il giorno delle nozze.sono sbarcati nell’isola spagnola insieme a una schiera di amici, dove non sono mancate risate, spensieratezza e soprattutto ottime cene immortalate sui rispettivi profili social. E la sorella di Belen ha dispensato anche consigli culinari per i suoi follower dopo aver provato il gustoso ristorante Grill Es Caliu. Un modo per ...