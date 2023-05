C’è tutto il tempo | e vi spieghiamo come

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 maggio 2023) Mancano poche ore alla seconda edizione del Festival di Gastronomika e noi siamo elettrizzati perché questo appuntamento è il fulcro della nostra attività. Siamo entusiasti della grandissima risposta che abbiamo avuto, e del fermento che sentiamo attorno all’evento. Per chi si fosse perso qualcosa, ecco un piccolo riassunto di quello che succederà, per punti, e le risposte alle domande che ci state facendo più di frequente. Se ne avete altre, siamo a vostra disposizione sui canali social! Quando e dove? Il Festival, per il pubblico, sarà al Teatro Franco Parenti di Milano, in via Pier Lombardo 14, Domenica 21 Maggio dalle 9.30 alle 13. Per gli addetti ai lavori, appuntamento Lunedì 22 Maggio dalle 9.30 alle 17. Il programma completo è qui. È aperto al pubblico? Solo la Domenica 21 Maggio è aperta al pubblico, e per entrare è indispensabile iscriversi qui. L’ingresso è libero e ...