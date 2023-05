"C'è mercificazione". Ancora polemiche sulla fiera della fertilità a Milano

... a quelle per la liberalizzazione della droga e ladella gravidanza con l'utero in ... E'possibile per i giornalisti accreditarsi inviando comunicazione a [email protected] Questo ...Peraltro, la pratica dell'utero in affitto è illegale in Italia, il che rendepiù decisa l'... Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo rassegnarci alladel corpo della donna. I ...... Fast X - 'Dominic Toretto è costretto a posticipareuna volta la pensione: deve nuovamente ... fotografie, dipinti ed illustrazioni, per un'esposizione collettiva sul tema della...

"C'è mercificazione". Ancora polemiche sulla fiera della fertilità a ... ilGiornale.it

Aperta a Milano la fiera della fertilità. Fdi protesta fuori dai cancelli contro l'utero in affitto, poi una delegazione del partito visita gli stand. La deputata Di Maggio: "I nostri timori erano fon ...