C' è anche l' alluvione dei decreti legge

(Di sabato 20 maggio 2023) Ministero Lavoro: in Gazzetta Ufficiale ladelega per gli anziani La ministra Marina Calderone:formalmente si chiude nei termini l`adempimento previsto dal Pnrr, confermando l`impegno... ...

... finora sono 25, cui la prossima settimana andrà aggiunto un altro, conseguente all'. La ... in Gazzetta Ufficiale la legge delega per gli anziani La ministra Marina Calderone:......lo stop fiscale Sospensione termini fiscali e previdenziali per le zone colpite dall'fino ...contenuti nell'8° edizione del rapporto "Le Equilibriste" di Save the Children che includel'...Il giro di vite britannico colpiscele principali compagnie energetiche e di armamenti della ... sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi all'che ha colpito ...

Cronaca meteo diretta alluvione Emilia Romagna: emergenza senza fine, nuovi allagamenti, 15 vittime, quasi 20 mila ... 3bmeteo

Il consumo del suolo e il peggioramento della sua gestione, la concentrazione nell'atmosfera di gas climalteranti, il ritardo nell'adattamento ai cambiamenti climatici come singoli, come istituzioni, ...Non si rilevano mutamenti nel ruolo delle Camere. Il Parlamento continua ad agire in maniera alternata: il testo di un provvedimento è ...