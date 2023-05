C’è anche chi chiede “ah | ma c’è il Giro?”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 maggio 2023) Le facce virano allo stupore. “Ah ma c’è il?”. C’èuna variante, più pessimista: “Corrono ancora il?”. Basta una bicicletta, a volte solo una casquette – che a farla ben più semplice basta dire cappellino da ciclismo – e poi una mezza frase, la risposta a una domanda posta da qualcuno sulla tappa in luoghi lontani dal passaggio dei corridori. Perché c’è ancora chi ild’Italia lo segue, anzi gli appassionati sono pure in crescita a sentire quelli che sanno leggere i numeri di vendite, social, audience. Ci sono sempre più donne e uomini che sanno chi è Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel, la bella nouvelle vague del ciclismo di questi anni. Eppure “ah ma c’è il?”… È da anni che questa domanda la si sente, non è certo una novità ...