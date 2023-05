Catanzaro | picchia la convivente minorenne per farla abortire | arrestato 20enne

(Di sabato 20 maggio 2023) La ragazza è stata portata in ospedale a causa delle lesioni subite, pere lei 21 giorni di prognosi. A carico delè stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari

Catanzaro, picchia la convivente minorenne per farla abortire: arrestato un 20enne Corriere della Sera

La ragazza è stata portata in ospedale a causa delle lesioni subite. A carico del 20enne è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ...Catanzaro - Avrebbe picchiato, anche con numerosi calci, la convivente minorenne, al culmine di una lite, per costringerla ad abortire, provocandole lesioni per le quali la ragazza è stata costretta a ...