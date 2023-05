Catanzaro | calci alla compagna minorenne per farla abortire | arrestato

(Di sabato 20 maggio 2023) (Adnkronos) –incinta per. E’ l’accusa rivolta a un 20enne marocchinodai carabinieri diper maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto. I militari sono intervenuti la sera del 16 maggio scorso quando all’Ospedale Pugliese Ciaccio si è presentata in lacrime la ragazza incinta raccontando di aver avuto un’accesa lite con il compagno 20enne e padre del nascituro, proprio per la contrarietà del ragazzogravidanza. Al culmine della litigata – aveva riferito la giovane – lui l’aveva presa asu diverse parti del corpo. Dimessa con una prognosi di 21 giorni la minore è stata condotta in una struttura protetta. I carabinieri, ...

alla compagna minorenne incinta per farla abortire. E' l'accusa rivolta a un 20enne marocchino arrestato dai carabinieri diper maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato ...🔊 Ascolta l'articolo Un 20enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri dicon l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto nei confronti della sua compagna minorenne incinta. L'intervento dei carabinieri è avvenuto la sera del 16 maggio ......, la convivente minorenne, al culmine di una lite, per costringerla ad abortire, provocandole lesioni per le quali la ragazza è stata costretta a recarsi in ospedale. È accaduto a. L'...

Catanzaro news, ultime notizie cronaca Adnkronos

L'incontro sarà diretto dall'arbitro Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro ... Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio pugliese, al netto anche delle esperienze con Fasano, Grottaglie, ...A Catanzaro un ventenne è stato arrestato in seguito all'aggressione della compagna minorenne per procurarle un aborto.