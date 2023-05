Catanzaro | 20enne picchia la convivente minorenne per procurarle un aborto | arrestato

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato acon l'accusa di aver picchiato la fidanzata minorenne nel tentativo di farla abortire . L'... Arrestato il fidanzato. Violenza sulle donne, i ...Il tribunale di, su richiesta della procura, ha quindi emesso un provvedimento di arresti domiciliari per il. TI POTREBBE INTERESSARE... per costringerla ad abortire , l'uomo arrestato dai carabinieri di. La giovanissima ... su richiesta della procura, ha quindi emesso un provvedimento di arresti domiciliari per il, ...

Picchia la convivente minorenne per farla abortire: arrestato 20enne ... Fanpage.it

Un 20enne è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver picchiato la fidanzata minorenne con l'obiettivo di farla abortire ...emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, a carico del 20enne.