Caso Yara Gambirasio | importante novità per Bossetti | sarebbe la prima volta

(Di sabato 20 maggio 2023), sta succedendo di tutto dopo tutti questi anni – Ci sono importanti sviluppi sul caso di Yara Gambirasio, la giovane di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Il cadavere, come ricorderete, venne rinvenuto in un campo di Chignolo d'Isola, ad una decina di chilometri da Brembate di Sopra. La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio della giovane.

Caso Yara. Cassazione: accolto il ricorso di Bossetti per l'accesso ai reperti RaiNews

