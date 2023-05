Caso Juventus | una multa non basta! Gazzetta | “La Procura chiede altra penalizzazione”

(Di sabato 20 maggio 2023) Indagine sulla Juve: Lasostiene che lanon basta, servirebbe un’secondo la. Nell’ambito dell’inchiesta sulla, lafederale ha emesso il deferimento nei confronti del club e di otto suoi dirigenti o ex per il cosiddetto “filone stipendi”. Questo rappresenta il secondo deferimento ufficiale da parte dellafederale, reso noto ieri sera. Al momento, l’accordo di patteggiamento è stato archiviato e i processi continueranno, ma quali saranno i tempi e le modalità? Rispondere a questa domanda è davvero complicato, come spiega la, che aggiunge: “È evidente che il numero di punti sottratti lunedì neldelle plusvalenze influenzerà i processi ...

- In aggiunta all'udienza della Corte federale d'appello della Figc che lunedì dovrà rimodulare la penalizzazione per ilplusvalenze, arriva un altro processo sportivo per la: la procura della Federcalcio ha deferito la società bianconera al Tribunale Federale Nazionale anche per la manovra stipendi . ...Calciomercato, i bianconeri pensano ad una soluzione decisamente importante in difesa: i dettagli del. Come scrivono, proprio, da 'Record', portale portoghese, in casa bianconera si pensa alla ......dalla sconfitta contro la, i grigiorossi di Davide Ballardini sono alla loro ultima spiaggia: è necessario vincere per tenere vive le speranze di salvezza perché indi ulteriore ko e di ...

Juve deferita per il caso stipendi: a giugno il processo Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...E, qualora dovesse arrivare, c’è sempre la spada di Damocle della giustizia sportiva a fronte del caso plusvalenze, con eventuale nuova penalizzazione per i bianconeri di Allegri. Proprio il tecnico ...