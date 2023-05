Cashback fai da te dai distributori automatici denunciato 19enne

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 20 maggio 2023)fai da te, ildigitava dei numeri in sequenza ed hackerava ie ne faceva uscire il denarofai da te. Proseguono senza sosta le attività messe in atto su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento per fronteggiare il fenomeno dei furti contro il patrimonio. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Airola (BN), hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato alla competente Autorità Giudiziaria, unpregiudicato di origini napoletane. L’indagine è partita a seguito di una denuncia del titolare di attività commerciale che si occupa della rivendita di prodotto alimentare h 24 attraverso. I militari operanti attraverso un lavoro minuzioso di analisi dei filmati ...