Caro affitti | il racconto di una studentessa diventa virale | “Per pagarmi la stanza ho dovuto lavorare full time | Penso di abbandonare gli studi”

(Di sabato 20 maggio 2023) Una storia comune, un'inquietante realtà: molti studenti italiani si sacrificano per far fronte all'affitto e gliin città lontane da casa. L'articolo .

... invitando persino gli eroici difensori dei nuovi diritti a costruire delle barricate, per mitigare ilche, magari, obbliga gli studenti "fuori sede" a svolgere qualche lavoretto, ...- Lucrezia, 22 anni, studentessa iscritta allo , ha deciso di vivere e studiare a Venezia nonostante il costo elevato degli. 'Da Fiuggi ho scelto di studiare e vivere a Venezia, ormai poco meno di tre anni fa, per l'offerta formativa IUAV e le aspettative che avevo da questa magnifica città dove spero di lavorare e ...Ma oggi che aspetti prevalgono "Anno 2023: intanto però le persone scendono in campo contro ile tanto a destra, quanto a sinistra, sembrano fare finta di non sapere che quello è il ...

VENEZIA - Lucrezia, 22 anni, studentessa iscritta allo IUAV, ha deciso di vivere e studiare a Venezia nonostante il costo elevato degli affitti. «Da Fiuggi ho scelto di studiare e vivere ...docente di Sociologia del diritto e del mutamento sociale nell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' secondo la quale la vicenda della protesta 'legittima' degli universitari per il ...