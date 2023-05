Carlos Alcaraz prepara il biglietto per l’Italia | il calciatore argentino in Serie A

(Di sabato 20 maggio 2023)sbarca nel campionato diA. Non stiamo parlando del famisissimo tennista, considerato uno dei migliori talenti in circolazione, ma ilgrande protagonista nel campionato inglese. Il calciomercato continua a regalare sorprese e le squadre del massimo campionato italiano sono attivissime per costruire squadre all’altezza.è una delle poche note positive della stagione del Southampton, squadra di Premier League retrocessa al termine di una stagione da dimenticare. L’è un centrocampista centrale di piede destro, in grado di disimpegnarsi anche da esterno di centrocampo. Classe 2002, è considerato undi grandissima prospettiva per la sua capacità di ricoprire tante zone del campo, anche ...

Ecco la classifica aggiornata alla vigilia degli Internazionali d'Italia 1) NOVAK DJOKOVIC - 6775 punti 2)- 6770 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 5330 punti Vai alla Fotogallery... anche se Nadal dovesse rientrare in queste categorie, il suo posto alle Olimpiadi non sarebbe garantito a causa della presenza di altri tennisti spagnoli di alto livello, come, Pablo ...Il classe 1964 ha mostrato anche il suo dispiacere per non poter vedere Nadal confrontarsi controo Holger Rune all'Open di Francia: "Per giovani comee Rune sarebbe stato ...

Dalla Spagna: Milan su Alcaraz | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La stagione della terra rossa nel tennis sta per giungere all'appuntamento più importante: il Roland Garros. Sarà un torneo a Parigi molto particolare perché verrà a mancare chi meglio di chiunque alt ...Roland Garros, ecco chi sono i favoriti secondo i bookmakers. Andiamo a vedere insieme le quote per lo slam francese.