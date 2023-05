Carl Brave omaggia Roma in “Lieto fine”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 20 maggio 2023)– Ci sono città che entrano nelle ossa, sotto la pelle. Che non sono soltanto lo sfondo delle nostre vite, ma in qualche modo le plasmano. Il rapporto dicon la suaè un legame d’amore profondo e viscerale, che ha deciso di onorare con “” (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo uscito venerdì 19 maggio. Dopo averlo cantato in anteprima in Piazza San Giovanni sul palco del Concertone del Primo Maggio, “” ci accompagnerà per le strade del Gianicolo, tra il calore dei tifosi della curva sud dell’Olimpico, con quell’atmosfera nostalgica che solo una grande bellezza decadente comepuò restituire. Il brano arriva dopo “Remember”, una ballad scritta e prodotta ...