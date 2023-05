(Di sabato 20 maggio 2023) Fabioha parlato deldi Pep Guardiola in vista della finale di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi.– Queste le parole di Fabionel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulin vista della finale di Champions League contro l’Inter. «Questa attuale è unapiùche si siano mai. C’è una. L’Inter si deve difendere, perché tanto solo difendendoti, chiudendo gli spazi e ripartire. È l’unica soluzione possibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... West Ham Fiorentina per la Conference League (il 7 giugno) eCity Inter per la ... mentre su Sky la telecronaca è stata affidata a Fabioe Beppe Bergomi . Se solitamente è il ...Il muro di Mourinho non è il calcio delCity, ma a suo modo è stato anch'esso un capolavoro. Le pagelle di FabioGUARDA GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ROMA RUI PATRICIO : voto 7,...... Sky Sport (253) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca : Fabio- Commento: Beppe ... le due eccezioni sono state contro ilUnited nel 2006 - 07 e il Porto nel 2018 - 19. La ...

Caressa: «Manchester City una delle più forti mai viste. Una sola speranza, Inter…» Inter-News.it

Il muro di Mourinho non è il calcio del Manchester City, ma a suo modo è stato anch'esso un capolavoro. Le pagelle di Fabio Caressa GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE (Sky Sport) Se ne è parlato ...La Roma ha superato il turno in 23 delle ultime 25 doppie sfide nelle competizioni europee in cui ha vinto la gara di andata, le due eccezioni sono state contro il Manchester United ... Telecronaca di ...