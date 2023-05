Carboidrati | “Maestro John” è il nuovo brano di Pasquale Sculco

Leggi su velvetmag

(Di sabato 20 maggio 2023), il frontman dei, torna in radio e nei principali store digitali con il suosingolo. Unautobiografico che affronta due aspetti diversi del quotidiano. Solo un’estate fa, desiderava Tornare – questo il titolo del suodell’estate 2022 – alle proprie origini. Con addosso magari un costume da bagno ed una valigetta in mano. Una canzone autobiografica per il frontman deiche ha dato voce e scrittura al pezzo.. Crediti: Courtesy of Press Office – velvetmagEd ecco che il cantautore calabrese torna con unprima di una questa ...