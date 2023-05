Cannnes 2023 | presentata la 6ª edizione di Filming Italy Sardegna Festival

(Di sabato 20 maggio 2023)la 6ªdel: Rosario Dawson sarà l’ambasciatrice, mentre Richard Gere e Francesca Chillemi saranno il Presidente onorario e la madrinasabato 20 maggio in conferenza stampa a Cannes la 6ªdel, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 22 al 25 giugno a Forte Village di Cagliari. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e ...

Cannes 2023: Scorsese, DiCaprio e De Niro sul red carpet di "Killers of the flower moon" Sky Tg24

Aspettando la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest il presidente della Roma sfila sul red carpet del festival del cinema: i dettagli ...In una notte di stelle hollywoodiane, la croisette si illumina per la prima di "Killers of the Flower Moon", il nuovo film di Scorsese ...