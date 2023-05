Cannes 76 | Cate Blanchett protagonista al festival con The new boy

Fotogallery -76, daBlanchett a Carla Bruni, le star sul red carpet della quarta serata Per la presentazione del film The New Boy Fotogallery -Blanchett brilla sul red carpet di ...... Il recut del film Carol Carol (2015) di Todd Haynes , interpretato daBlanchett e Rooney Mara ... Il lungometraggio, oltre a varie nomination all'Oscar, vinse prima ail premio per la ...Festival di2023, sul red carpet diBlanchett la più ammirata è Carla Bruni. Ecco tutti i look della quarta serata Gallery 59 Immagini di Federico Rocca Guarda la gallery A essere ...

Festival di Cannes 2023, arriva Cate Blanchett: le pagelle ai look. FOTO Sky Tg24

Cate Blanchett protagonista sul red carpet di Cannes 76 per la presentazione del film "The New Boy", insieme al regista australiano Warwick Thornton nella sezione Un Certain Regard. La storia ...Arriva Carla Bruni e scombina le carte. Sul red carpet del Festival di Cannes, l’ex premiere dame di Francia è riuscita a rubare la scena finanche a Cate Blanchett, l’attrice australiana diventata ico ...