Cannes 2023 | giorno 4 | ma che vi ridete?

(Di sabato 20 maggio 2023) Quarto75: le invadenti risate durante le proiezioni, la suggestione del cinema in spiaggia e il montaggio (discusso) di Io, Caligola. Quartoqui a. Quartodi resistenza, tra code, resse e pioggia insistente. Piccolo appunto colorato: sembra che gli unici insofferenti alla pioggia siano gli italiani (del resto!), che sbuffando aprono l'ombrello ad ogni accenno di goccia. Previsioni alla mano, i prossimi giorni dovrebbe migliorare. Lo sapete, accompagnandovi in questo lungo percorso, proviamo raccontarvi cosa abbiamo visto e cosa no, ci infiliamo le polemiche di turno, le apparizioni, le mancanze. Così, ecco un altro spunto. Mentre vedevamo The Feeling That the Time for Doing Something (titolo emblematico, già) dell'esordiente Joanna Arnow ...