Cane antidroga fiuta 20 chili di cocaina | arrestato corriere

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVentidue chilogrammi dipurissima, che se immessa nelle piazze di spaccio di Napoli e provincia avrebbe fruttato ben 5 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nei pressi della barriera di Napoli Nord dell’autostrada A1. Ad incastrare il, alla guida di un’auto, è stato ilFagas che hato la presenza di venti panetti di “coca” nel vano posteriore della vettura. Il conducente, un 38enne dell’hinterland partenopeo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è statoe condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetete (Caserta). Ad insospettire e a indurre i finanzieri a chiedere il supporto delle unità cinofile è stato il nervosismo mostrato dal...

IlFagas ha fiutato la droga nella parte posteriore dell'abitacolo, scovando 20 panetti di cocaina pura per 22 chili di peso complessivo. Il corriere e' stato arrestato ed e' nella ...Ispezione in auto Considerate le circostanze - con l'ausilio di un'unità cinofila e delFAGAS - i finanzieri, procedevano ad una accurata ispezione del veicolo, che consentiva di ...

