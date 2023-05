Campo di calcetto rubato | il gip dispone il giudizio immediato

(Di sabato 20 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProcessoper l’autore del furto deldicomunale avvenuto ad Aversa (Caserta) il primo febbraio scorso. Lo ha disposto il gip del tribunale di Napoli Nord, che ha mandato aun uomo del posto che, secondo le indagini realizzate dalla Polizia Locale di Aversa guidata da Antonio Piricelli, sarebbe stato il mandante e istigatore morale della condotta posta in essere concretamente da tre operai, che agirono in pieno giorno, sotto gli occhi attoniti di tanti cittadini che vivono attorno al parco di via Bachelet, dove c’era il campetto di calcio comunale. I tre operai, arrivati con un camion, smontarono e portarono via porte, pali, le recinzioni, non lasciando nulla deldove i bambini quotidianamente giocavano. L’episodio fu condannato dal ...

