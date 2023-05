Campeggiatori anti-governo spalle al muro | Questa estate | basta alibi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Da una parte la protesta delle tende, con gli universitari che si lamentano (per certi versi pure a ragione, ché vaglielo a spiegare alle famiglie) degli affitti da capogiro. Milano, Roma, Firenze. E dall'altra gli esercizi commerciali, i ristor, i bar che faticano a trovare i lavoratori stagionali. Sempre a Milano, Roma, Firenze. È l'Italia del 2023 e, a essere proprio sinceri, i due problemi son quelli di sempre. Solo che il primo è scoppiato adesso, un po' come quelle mode che restano sopite nell'ultimo cassetto dell'armadio e poi, qualcuno, le tira fuori e nell'arco di un amen diventano fenomeni di massa. Il secondo, invece, è talmente trito che non fa manco più notizia. “Arriva la bella stagione e non ci sono bagnini, barman, camerieri, cuochi”: uno sfogo letto decine di volte. Che in questi mesi si declina così: Aaa cercasi circa 8mila stagionali a Rimini, ...