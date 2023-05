(Di sabato 20 maggio 2023) In una rivista accademico-militante come Allegoria (sottotitolo: “Per uno studio materialistico della letteratura”), fondata e diretta da Romano Luperini, trovo un ampio studio di Davide D... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... una selezione di scritti e scambi epistolari con amici e collaboratori tra i quali Italo, Franco, Cesare Cases, Pietro Citati, Leo Spitzer, Elémire Zolla. Lo Spettatore uscì per otto ...... dando voce alle sue figure più rappresentative, da Vittorini a Testori , daa Mastronardi , daa Pasolini . Nel suo nuovo libro Lupo fa luce sul controverso rapporto fra umanesimo e ......conoscitiva facendosi "lente d'ingrandimento posata sul fuori quotidiano" come ha scritto... Cecilia Mangini e Lino Micciché, con testo di Franco. Negli anni Sessanta si consolida anche ...

Calvino e Fortini, due metodi opposti per pensare al di là dell'immediato

Nonostante la stretta amicizia che li legava, sembra che i due intellettuali siano vissuti su pianeti diversi e lontani. Ma in entrambi sopravviveva la capacità di distanziarsi e isolarsi, diventando ...*Il visconte dimezzato* di Vincenzo D’Anna* Nel tempo in cui i ragazzi non avevano ancora “perso” l’abitudine di leggere, non ...