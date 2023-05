Callas segreta - Speciale La Gioia della Musica stasera su Rai 3 | le anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di sabato 20 maggio 2023)Rai 3 manda in ondaLa: ecco lesulla celebrazione del grande soprano.20 maggio su Rai 3, alle 21.45, va in ondaLa. Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Maria, Rai Cultura dedica una serataal soprano statunitense di origine greca. Ecco ledi quello che vedremo. Ancora oggi in Grecia la chiamano semplicemente "Maria". Ma chi era davvero "la Divina"? Per noi italiani è soprattutto "la ...